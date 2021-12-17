В Вологде наградили самую активную молодежь

17.12.2021 [Общество]

В Вологде наградили победителей городских конкурсов. Награды получили номинанты сразу в трех проектах: фестиваль работающей молодёжи #ВРЕМЯМОЛОДЫХ, городском конкурсе «АКТИВНЫЙ В СПОРТЕ — АКТИВНЫЙ В ЖИЗНИ» и городской премии «Вологда для молодёжи».

«2021 год для молодежи стал по-настоящему прорывным. Ребята развивались во всех направлениях: спортивное, творческое, патриотическое, добровольческое, научное. Огромное количество поданных заявок на участие в конкурсах еще раз доказывает, что школьникам, студентам, работающей молодежи интересно развитие нашего города», — поблагодарил вологжан мэр города Сергей Воропанов.

Премия «Вологда для молодежи» проводится в областной столице во второй раз. В этом году на участие в городской премии было подано 183 заявки от школьников, студентов и представителей работающей молодежи по номинациям: «Добротворец года», «Лидер молодежного самоуправления», «Медиа-прорыв года»,  «Точка роста РДШ», «Студенческий клуб НЛСК», «#КОМАНДАМЕЧТЫ», «ЭкоАктив», «Чемпион улиц», «Арт-профи», «Наставник/тьютор года».

В номинации «Чемпионы улиц» победителем стал Кирилл Ромашов, воспитанник танцевальной студии «Wazzup». Победителем номинации «Арт-профи» признана вокалистка Ксения Виноградова.

Ребята из школы № 22 одержали победу в номинации «Точка роста РДШ». Победителем номинации «Студенческий клуб „НЛСК“ стал Студсовет Института математики, естественных и компьютерных наук Вологодского госуниверситета. Лучшим пресс-центром был признан пресс-центр Вологодского кооперативного колледжа КОПЕРМЕДИА, а лучшим в медиа-сфере» назван представитель школы № 37 Матвей Веселов.

Наставником года стала советник директора по воспитанию и работе с детскими объединениями школы № 41 Дарья Туманова, — сообщает пресс-служба администрации города.    

«Лидером молодежного самоуправления» среди школьников стал председатель школьного ученического самоуправления школы № 30 Руслан Копейкин, среди студентов — Вероника Кондратовская из ВоГУ. Председатель молодежного совета Союза риэлторов «Полезные люди» Елизавета Мальцева победила в номинации «Лидер совета работающей молодежи».

Также были отмечены участники фестиваля работающей молодёжи #ВРЕМЯМОЛОДЫХ, который прошел в этом году впервые. Лучшим среди 28 коллективов был назван молодежный совет Вологодского оптико-механического завода, на втором месте молодежный совет группы компаний «Вологодские Лесопромышленники», на третьем — представители ООО «Александра-Плюс».

Все победители были отмечены дипломами, статуэтками и подарками.  

 

Тэги: награда, конкурс

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