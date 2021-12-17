Пьяного вологжанина с крупной партией наркотиков задержали в Белгородской области

В Белгородской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Задержанным оказался 34-летний житель Вологодской области.

Автомобиль «Шевроле Клан», на котором передвигался вологжанин, остановили за нарушение ПДД.

«У мужчины был неопрятный внешний вид, и имелись признаки опьянения. При общении с автоинспекторами он заметно волновался и невнятно отвечал на вопросы», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Белгородской области.

От медосвидетельствования на состояние опьянения подозреваемый отказался. Во время осмотра машины полицейские нашли в багажнике пакет, в котором лежали свёртки с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что вещество — синтетический наркотик общей массой около пяти килограммов.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому также грозит наказание за отказ от медосвидетельствования и нарушение ПДД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.