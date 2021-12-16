В Вологодском районе состоялся второй этап защиты работ по программе «Проектное управление на муниципальном уровне»

Сотрудники администрации Вологодского района представили на обсуждение экспертного сообщества еще четыре проекта, готовых к реализации в муниципалитете. Защита первых четырех проектов, напомним, состоялась в первых числах декабря.

Как сообщал NewsVo, Вологодский район стал одним из первых муниципалитетов, который для решения комплекса задач внедряет проектный подход. Это современный тренд в управлении задачами, имеющими определенную цель, установленные сроки и ограниченные ресурсы.

На втором этапе защиты были представлены проекты по созданию централизованной модели управления дорожной деятельностью, предоставлению земельных участков, повышению эффективности профориентационной работы и созданию ресурсного туристского центра.

К примеру, проект по созданию централизованной модели управления дорожной деятельностью на территории Вологодского района предполагает единый вход запросов, позволяющий оперативно решать проблемы в сфере дорожного хозяйства.

Еще один проект — «Земельный участок в один шаг/клик». Этот проект позволит представить все свободные земельные участки района с подробным описанием каждого из них в едином информационном пространстве. Посредством специалистов МФЦ люди смогут выбрать наиболее понравившийся объект, «кликнув» на него клавишей компьютерной мышки.

Следующий проект — «Повышение эффективности профориентационной работы посредством использования ресурсов создаваемых образовательных центров. Такой формат позволит стимулировать молодежь выбирать востребованные в районе профессии, обучаться по ним в местных вузах и ссузах с последующим возвращением на работу в район.

Проект в сфере туризма предполагает создание ресурсного туристского центра для повышения туристического потенциала района и его узнаваемости.