Суд не стал арестовывать Елену Воеводину, распылившую дихлофос в здании ЗСО

Череповецкий суд отказал следствию, которое настаивало на аресте череповчанки Елены Воеводиной. Она, напомним, обвиняется в том, что распылила дихлофос из баллончика в здании Законодательного собрания области.

Как сообщал NewsVo, 25 ноября группа активистов, выступающих против принятия закона о QR-кодах, пришла в Заксобрание, чтобы вручить петицию спикеру ЗСО Андрею Луценко. В фойе здания произошла стычка между активистами и сотрудниками Росгвардии. В ходе конфликта Елена Воеводина брызнула из баллончика дихлофосом.

В тот же день, как утверждает обвинение, в областной клинической больнице № 1 Воеводина «нанесла сотруднику УМВД России по городу Вологде удары ногами по ногам, от чего он испытал физическую боль».

После этого инцидента было возбуждено уголовное дело. В отношении Елены Воеводиной избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В ходе следствия, как пояснили сотрудники следственного отдела СК по Череповцу, «подозреваемая по вызовам следователя не явилась, ссылаясь на больничный, в связи с чем избранная ей мера пресечения 6 декабря была отменена».

14 декабря следователи при поддержке сотрудников полиции и Росгвардии нагрянули к Воеводиной домой. Саму подозреваемую увезли в отдел полиции, а ее малолетнего сына доставили в центр несовершеннолетних «Росток».

Следователи настаивали на том, чтобы заключить Елену Воеводину на период расследования под арест.