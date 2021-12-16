Власть, бизнес и профсоюзы Вологды подписали трехстороннее соглашение

16.12.2021 [Общество]

Трехстороннее соглашение по вопросам социально-экономической политики на 2022 -2024 годы на форуме «Рабочая обстановка» подписали мэр Вологды Сергей Воропанов, председатель городского отделения Союза промышленников и предпринимателей Константин Шепель и председатель Вологодской городской федерации профсоюзов Иван Куприченков. Документ определяет основные обязанности сторон в сфере трудовых отношений.

«Социальное партнерство, конструктивные отношения между бизнесом, властью и профсоюзами - это условие стабильности, способствующее экономическому росту. Наша задача – развитие экономики, создание в Вологде качественного рынка труда», - прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Подписание трехстороннего соглашения стало одной из составляющих форума «Рабочая обстановка», который ежегодно собирает в Вологде представителей муниципалитетов, бизнеса, ученых, преподавателей и студентов вузов, экспертов в сфере рынка труда. К форуму присоединились более 100 участников из Вологды, Череповца, Москвы и Ярославля. В нынешнем году круглые столы прошли в режиме онлайн. Тема форума - «Новая реальность. Тенденции, перспективы, направления развития рынка труда».

По сообщению пресс-службы администрации города, специалисты отметили несколько тенденций 2021 года: больше вакансий на удаленную работу, рост предложений для молодых сотрудников без опыта и самозанятых, постепенный переход на стратегию командного управления, акцент на социальный пакет для работников.

«Отношения «работник - работодатель» уже никогда не будут прежними: человек пришел и ушел только на пенсию. Согласно исследованиям, к 2026 году до 40 % людей будут работать в формате «временных контрактов», т.е. приходить в компанию на короткое время для решения конкретной задачи. Также компании сегодня делают акцент на заботе о благополучии сотрудника», - рассказала профессор МШУ «Сколково», карьерный консультант ТОП-менеджеров, эксперт по организационному развитию Елена Витчак.

Как подчеркнул мэр Вологды, невозможно развитие экономики без привлечения в различные сферы молодых специалистов, и решить эту задачу можно только сообща: профориентация школьников, сближение точки зрения  вузов, ссузов и предприятий в вопросах подготовки кадров, ориентир на стратегию развития города.

 

Тэги: администрация Вологды

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