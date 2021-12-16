В Череповце задержали подозреваемого в серии краж аккумуляторов с грузовых машин

16.12.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в серии краж аккумуляторов с грузовых автомобилей.

«Правоохранители выяснили, что 39 — летний череповчанин взял в аренду автомобиль марки Рено, якобы для осуществления пассажирских перевозок, но, как оказалась, машина злоумышленнику потребовался для реализации преступного плана. В течение некоторого времени задержанный высматривал грузовые автомобили, припаркованные и не эксплуатируемые уже несколько дней, подъезжал к ним на машине, срезал кусачками аккумуляторные батареи, а после сбывал», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Череповцу.

Установлена причастность задержанного к четырём фактам краж. Общая сумма ущерба составила больше 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: кража, аккумуляторы
фото пресс-службы УМВД по Череповцу

ТОП НЕДЕЛИ

Администрация Вологды продает за 1 рубль объект культурного наследия регионального значения
В Вологде скончалась Галина Осокина
Вологжанка на спор пыталась украсть товары из супермаркета
В Вологде экс-работница банка «Уралсиб» украла со счетов клиентов 348 миллионов рублей
«Я – не антиваксер, но…» – пульмонолог Александр Дурягин рассказал, как лечат коронавирус в Вологодской области
Обвиняемую в убийстве Сони Жаворонковой направили в Москву на психиатрическую экспертизу
Ульяна Ланская дала признательные показания по делу об убийстве Сони Жаворонковой
В Череповце директор салона сотовой связи отговорил пенсионерку переводить деньги мошенникам
Вологжанин украл из магазина кроссовки, шапку и бритвенные принадлежности
Недоработки в проекте Некрасовского моста обойдутся бюджету Вологды в 1,8 млн рублей

Похожие новости

В Череповце подозреваемые в краже порвали куртку, пытаясь доказать свою невиновность

Перед этим мужчина и женщина украли женские ботинки из магазина

896
0

В Череповце двое сильно нетрезвых мужчин украли крышку мусоропровода в подъезде дома

По горячим следам воры, которые едва передвигались, задержаны сотрудниками Росгвардии

451
0

Житель Череповца сдал в металлолом чужой гараж с машиной внутри

Потерпевшая оценила ущерб в 123 тысячи рублей

886
0

В Вологде с территории базы украли более 600 деревянных поддонов

Как оказалось, злоумышленник вывозил их в течение пяти месяцев

887
0

Вологжанка на спор пыталась украсть товары из супермаркета

Сумма ущерба составила больше 6500 рублей

3300
0

Вологжанин украл из магазина кроссовки, шапку и бритвенные принадлежности

Задержавшим его росгвардейцам мужчина сказал, что у него нет денег и он не собирался платить за товар

2084
0

Житель Великого Устюга украл семь электродвигателей на 30 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

662
0

В Череповце бездомный украл оборудование для игры в лазертаг на 478 тысяч рублей

Его также подозревают в краже двух тысяч рублей с чужой банковской карты

684
0

В Череповце бывшую работницу банка будут судить за кражу денег со счёта умершего человека

Сумма ущерба составила 3 378 000 рублей

1328
0

В Череповце трое мужчин украли с предприятия порядка 450 тонн металлолома

Ущерб составил около 2 миллионов 250 тысяч рублей

1231
0

Житель Череповца украл телефон и карту мужчины, который пригласил его выпить

С карты подозреваемый снял 39 тысяч рублей, а телефон потерял

830
0

Суд в Вологде на сутки арестовал жителя Владимирской области за кражу двух бутылок виски

Мужчина провёл под стражей свой день рождения

802
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Школы могут столкнуться с серьезными проблемами из-за отказа педагогов делать прививку от COVID
Почему в Вологодской области совпали рост количества привитых и рост смертности от COVID-19
В Госдуме между коммунистами и единороссами произошла потасовка перед принятием закона о QR-кодах
В Кирилловском районе пенсионер до смерти избил зятя молотком
Власть, бизнес и профсоюзы Вологды подписали трехстороннее соглашение
Инсулинозависимые жители Вологодской области могут бесплатно получить тест-полоски и иголки
В Череповце задержали подозреваемого в серии краж аккумуляторов с грузовых машин
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

5979
0
16.12.2021 [БлогоVO]

Казалось бы, куда еще расширять полномочия силовиков

253
0
16.12.2021 [Обзор Прессы]

Устюженская Никола опять прославилась на всю страну

251
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика