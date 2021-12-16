В Череповце задержали подозреваемого в серии краж аккумуляторов с грузовых машин

В Череповце полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в серии краж аккумуляторов с грузовых автомобилей.

«Правоохранители выяснили, что 39 — летний череповчанин взял в аренду автомобиль марки Рено, якобы для осуществления пассажирских перевозок, но, как оказалась, машина злоумышленнику потребовался для реализации преступного плана. В течение некоторого времени задержанный высматривал грузовые автомобили, припаркованные и не эксплуатируемые уже несколько дней, подъезжал к ним на машине, срезал кусачками аккумуляторные батареи, а после сбывал», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Череповцу.

Установлена причастность задержанного к четырём фактам краж. Общая сумма ущерба составила больше 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.