Фильм череповецкого режиссера получил первое место на всероссийском фестивале

Документальный фильм «Норд-вояж или путешествие в край Великих озер» череповецкого режиссера Сергея Задорина получил первое место в Нижнем Новгороде на VIII всероссийском фестивале — конкурсе туристских видеопрезентаций. Сергей Задорин известен по художественным картинам «Заклятия Велеса», «Убойный квест» и «Афроамериканец».
Новый документальный фильм «Норд-вояж или путешествие в край Великих озер» рассказывает о путешествии по Вытегорскому району.
Режиссер уже получал призы VII Всероссийского конкурса туристских видеопрезентаций Северо-Западного федерального округа и III Международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво Евразии».
«Остается вопрос — сколько еще нужно наград, какое мировое признание нужно получить, чтобы местная власть повернулась к нам лицом. Мы представляем наш край на серьезных туристских фестивалях и международных кинофестивалях, но при этом не видим никакой поддержки от правительства Вологодской области», — написал на своей страничке в соцсетях Сергей Задорин.