Фильм череповецкого режиссера получил первое место на всероссийском фестивале

16.12.2021 [Общество]

Документальный фильм «Норд-вояж или путешествие в край Великих озер» череповецкого режиссера Сергея Задорина получил первое место в Нижнем Новгороде на VIII всероссийском фестивале — конкурсе туристских видеопрезентаций. Сергей Задорин известен по художественным картинам «Заклятия Велеса», «Убойный квест» и «Афроамериканец».

Новый документальный фильм «Норд-вояж или путешествие в край Великих озер» рассказывает о путешествии по Вытегорскому району.  

Режиссер уже получал призы VII Всероссийского конкурса туристских видеопрезентаций Северо-Западного федерального округа и III Международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво Евразии».

«Остается вопрос — сколько еще нужно наград, какое мировое признание нужно получить, чтобы местная власть повернулась к нам лицом. Мы представляем наш край на серьезных туристских фестивалях и международных кинофестивалях, но при этом не видим никакой поддержки от правительства Вологодской области», — написал на своей страничке в соцсетях Сергей Задорин.

Тэги: награда, кинорежиссёр

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