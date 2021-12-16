Фильм череповецкого режиссера получил первое место на всероссийском фестивале

Документальный фильм «Норд-вояж или путешествие в край Великих озер» череповецкого режиссера Сергея Задорина получил первое место в Нижнем Новгороде на VIII всероссийском фестивале — конкурсе туристских видеопрезентаций. Сергей Задорин известен по художественным картинам «Заклятия Велеса», «Убойный квест» и «Афроамериканец».

Новый документальный фильм «Норд-вояж или путешествие в край Великих озер» рассказывает о путешествии по Вытегорскому району.

Режиссер уже получал призы VII Всероссийского конкурса туристских видеопрезентаций Северо-Западного федерального округа и III Международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво Евразии».