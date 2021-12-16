Эпидпороги по сезонным вирусным инфекциям в Вологодской области сильно превышены

В Вологодской области на данный момент очень сильно превышены эпидпороги по сезонным вирусным заболеваниям. В основном болеют дети, поэтому детские поликлиники работают на пределе, рассказал Алексей Плотников, начальник департамента здравоохранения региона, в ходе эфира 15 декабря.

– Сейчас видим на протяжение нескольких недель огромный рост заболеваемости и усугубление эпидемиологического процесса по острым вирусным инфекциям. Не ковид, а другим сезонным вирусным инфекциям. И мы постоянно фиксируем в популяции грипп, грипп А преимущественно. Именно в детских коллективах. Причем сейчас эпидпороги очень сильно превышены именно в возрастной категории школьников от 7 до 14 лет, – говорит Алексей Плотников.

Начальник департамента здравоохранения региона выразил надежду, что этот процесс стабилизируется без введения дополнительных ограничительных мер.