На площади Революции Вологды появились «Крылья ангела»

Арт-объект «Крылья ангела» установили сегодня на площади Революции Вологды. В четверг, 16 декабря, светящаяся фотозона будет подключена к системе электроснабжения. Это будет завершающий штрих в новогоднем оформлении. Всего на площадях и в общественных местах областной столицы установлено 14 новогодних арт-объектов.

Высота новой конструкции почти 3 метра. Арт-объект представляет собой инсталляцию в виде светодиодных крыльев, которые украшены гирляндами и имеют прозрачные и металлические вставки.

Основные работы по новогоднему украшению города были завершены в начале декабря. Смонтирована иллюминация на центральных улицах и в микрорайонах, установлены главные ели на площади Революции и Кремлевской площади, различные территории украсили светящиеся фигуры. Новогодняя ель в этом году также установлена в парке Ветеранов.