Вологодский танцевальный коллектив взял серебро молодежных Дельфийских игр

Серебро Молодежных Дельфийских игр завоевал танцевальный коллектив из Вологды. В формате видеозаписи были представлены выступления конкурсантов из 9 стран: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. В национальную сборную России вошел и танцевальный коллектив «Арт-класс», представляющий детскую школу искусств «Арт-идея» из Вологды.

Участники творческого конкурса соревновались в 10 номинациях: фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, цирковое искусство, народный и современный танец, народные и духовые инструменты.

Ребята из Вологды выступали в номинации «Современный танец» в возрастной категории 10-14 лет, — сообщает пресс-служба администрации города. Команда из 12 человек представила две хореографические композиции — «Открывая себя» и «Раздвигая границы». В своей номинации юные вологжане стали вторыми и получили серебро молодежных Дельфийских игр.

Воспитанники вологодских учреждений дополнительного образования уже не первый раз показывают хорошие результаты на Дельфийских играх. В 2018 году серебро получила Елизавета Утюгова, воспитанница художественной школы имени Корбакова. В 2019 году победителями проекта в номинации «Современный танец» стал ансамбль «Каприз».