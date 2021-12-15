В Череповце подозреваемые в краже порвали куртку, пытаясь доказать свою невиновность

В Череповце полицейские по горячим следам задержали 40-летнего мужчину и 39-летнюю женщину, подозреваемых в краже из магазина. Мужчина также подозревается в грабеже.

Грабёж произошёл в магазине одежды в Зашекснинском районе города. Представитель торговой точки пояснил, что неизвестный мужчина надел куртку стоимостью три тысячи рублей и убежал, не заплатив.

В ходе работы с задержанными выяснилось, что пара причастна к краже женских ботинок и бутылки спиртного из супермаркета в том же районе. Женщина рассказала, что они решились на кражу, так как она промочила свою обувь.

После они отправились в другой супермаркет, где хотели украсть ещё одну бутылку спиртного, но их заметил охранник.

«В ходе разбирательства, в доказательство своей невиновности, возлюбленные, на эмоциях, разорвали перед охранником куртку подозреваемого, чтобы опровергнуть слова охранника на наличие в верхней одежде украденного товара», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Череповцу.

За мелкое хищение подозреваемым грозит по 15 суток административного ареста, а за грабёж мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.