В Череповце подозреваемые в краже порвали куртку, пытаясь доказать свою невиновность

15.12.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские по горячим следам задержали 40-летнего мужчину и 39-летнюю женщину, подозреваемых в краже из магазина. Мужчина также подозревается в грабеже.

Грабёж произошёл в магазине одежды в Зашекснинском районе города. Представитель торговой точки пояснил, что неизвестный мужчина надел куртку стоимостью три тысячи рублей и убежал, не заплатив.

В ходе работы с задержанными выяснилось, что пара причастна к краже женских ботинок и бутылки спиртного из супермаркета в том же районе. Женщина рассказала, что они решились на кражу, так как она промочила свою обувь.

После они отправились в другой супермаркет, где хотели украсть ещё одну бутылку спиртного, но их заметил охранник.

«В ходе разбирательства, в доказательство своей невиновности, возлюбленные, на эмоциях, разорвали перед охранником куртку подозреваемого, чтобы опровергнуть слова охранника на наличие в верхней одежде украденного товара», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Череповцу.

За мелкое хищение подозреваемым грозит по 15 суток административного ареста, а за грабёж мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.

Тэги: кража, грабеж, обувь, одежда, алкоголь

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