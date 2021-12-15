В Вологодской области самые низкие темпы вакцинации от гриппа в Междуреченском районе

В Междуреченском районе самые низкие темпы прививочной кампании от гриппа. В этом районе, по данным регионального управления Роспотребналзора, привито лишь 28,1% населения. Наиболее активно проводится прививочная кампания в Кич-Городецком, Нюксенском, Сямженском, а также Усть-Кубенском районах. Вологда и Череповец, по данным ведомства, находятся примерно в середине списка.

Всего же в регионе привито более 578 тысяч человек, в том числе 192 тысячи детей. План иммунизации от гриппа по совокупному населению выполнен на 80,2%, охват вакцинацией — 50,2% от численности населения области.

Рейтинг муниципальных образований области и городов по темпам вакцинации против гриппа, % от численности населения: