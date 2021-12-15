Сумма наложенных Вологодской антимонопольной службой штрафов в 2021 году составила 2,8 млн рублей

15.12.2021 [Общество]

Общая сумма административных штрафов, наложенных  в 2021 году Вологодским УФАС, составила 2 млн 860 тысяч рублей.  1,9 млн рублей составили штрафы юридических лиц. 889 тысяч — штрафы должностных лиц. 

За нарушения Закона о контрактной системе административных штрафов наложено на общую сумму 905 тысяч рублей. Это на 362 тысячи рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Данный рост в УФАС связывают с изменениями в законодательстве. 

Сетевые компании, которые нарушили правила технологического присоединения в первом полугодии 2021 года, получили штрафов на 250 тысяч рублей. Это на 450 тысяч рублей меньше, чем в 2020 году.

Самый большой штраф за действия недобросовестной конкуренции  в размере 100 тысяч рублей был наложен на ООО «Флагман».        

Общая сумма оплаченных административных штрафов составила 17 миллионов 787 тысяч рублей. Самый крупный административный штраф в 2021 году заплатило  ПАО «Ростелеком» за участие в картельном сговоре. Его сумма составила 24 млн рублей. 

Тэги: штрафы, УФАС

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