Кинематографисты из Франции и Германии приехали в Дарвинский заповедник

Международная съемочная группа посетила в минувшие выходные Дарвинский заповедник, который находится на территории Вологодской области.

В команду входят кинематографисты из Германии, Франции и России. Здесь они снимают серию документальных фильмов «Русская сказка». Это будут 4 телевизионных документальных фильма, которые расскажут о России во всем ее природном, географическом и культурном разнообразии.

Фильмы будут совмещать «сказочную» драматургию и персонажей русского фольклора со съемками реальных людей. В фильмах будут использованы произведения искусства русских художников и музыка русских композиторов.

Сообщается также, что перемещения в фирме будут оформлены в виде анимированных карт, а при съемках используется профессиональная техника формата 4К и дроны.

– Что самое приятное, авторы намеренно отказываются от любых политических коннотаций, и делают упор на зрелищность, визуальность и сюжетное разнообразие, – говорит орнитолог Мирослав Бабушкин, замдиректора по научной работе Дарвинского государственного природного биосферного заповедника.

По словам Мирослава Бабушкина, в Дарвинском заповеднике кинематографисты снимали сказочный спящий зимний лес, разговаривали о добром Дедушке Морозе и его чудесах, о роли животных в русских сказках и, конечно же, об орлах.

