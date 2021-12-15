Кинематографисты из Франции и Германии приехали в Дарвинский заповедник

15.12.2021 [Культура]

Международная съемочная группа посетила в минувшие выходные Дарвинский заповедник, который находится на территории Вологодской области.

В команду входят кинематографисты из Германии, Франции и России. Здесь они снимают серию документальных фильмов «Русская сказка». Это будут 4 телевизионных документальных фильма, которые расскажут о России во всем ее природном, географическом и культурном разнообразии. 

Фильмы будут совмещать «сказочную» драматургию и персонажей русского фольклора со съемками реальных людей. В фильмах будут использованы произведения искусства русских художников и музыка русских композиторов.

Сообщается также, что перемещения в фирме будут оформлены в виде анимированных карт, а при съемках используется профессиональная техника формата 4К и дроны.  

– Что самое приятное, авторы намеренно отказываются от любых политических коннотаций, и делают упор на зрелищность, визуальность и сюжетное разнообразие, – говорит орнитолог Мирослав Бабушкин, замдиректора по научной работе Дарвинского государственного природного биосферного заповедника.

По словам Мирослава Бабушкина, в Дарвинском заповеднике кинематографисты снимали сказочный спящий зимний лес, разговаривали о добром Дедушке Морозе и его чудесах, о роли животных в русских сказках и, конечно же, об орлах.
 

Тэги: съемки фильма, съемки, документальное видео, Дарвинский заповедник, кино

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