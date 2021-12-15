В Вологодской области снова 12 человек умерли от коронавируса

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 337 случаев коронавирусной инфекции. Во вторник статистика фиксировала на одного заболевшего меньше. В целом по России за минувшие сутки 28 363 заболевших.

При этом в Вологодской области 364 человека выздоровело, двенадцать человек умерли. Такая статистика 15 декабря опубликована на портале стопкоронавирус.рф. Накануне данные по смертности были аналогичными.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 95 523 пациентам. Большая часть из них — 85 411 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 771 человек.

Вологодская область уже несколько дней держится на 27 месте в России по уровню заражения коронавирусом.