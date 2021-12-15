На месте вырубленных деревьев на улице Челюскинцев в Вологде появится парковка

15.12.2021 [Общество]

С жалобой на тотальную вырубку деревьев на улице Челюскинцев в Вологде обратилась в редакцию NewsVo вологжанка Екатерина. По ее словам, в середине ноября в районе больницы РЖД было вырублено много деревьев. Жители этого района очень расстроились, так как здесь не много парковых зон, а рядом с деревьями любили прогуливаться пожилые люди и мамы с колясками.

– Причины вырубки не известны жителям. Обращения в прокуратуру остались без ответа. Вырубают все красивые и ценные деревья. Там было очень красиво всегда, что особенно ценно для нашего и без того не зелёного города. Особенно жаль тех, что были у больницы РЖД. Там был парк: сосны, пихты, ели, хорошие лиственные деревья, – говорит Екатерина.

Улица Челюскинцев: «было/стало». Фото прислали читатели NewsVo

На запрос редакции в СЖД ответили, что срубленные деревья были в ослабленном состоянии, на освободившемся месте планируют сделать парковку, а по ее периметру высадить новые деревья.

– Участок, расположенный по адресу ул. Челюскинцев, 48, принадлежит ОАО «РЖД». Растущие на нем вязы и березы находились в ослабленном состоянии – стволы были поражены гнилью, имели стволовые дупла, расщелины, усыхающие с обломами ветки. 16 ноября 2021 года комиссией ОАО «РЖД» был составлен акт о том, что деревья представляют угрозу падения на строения и людей и подлежат полному сносу, – ответила на запрос NewsVo Юлия Гонгина, начальник службы корпоративных коммуникаций СЖД – филиала ОАО «РЖД». – На участке будет организована парковка для пациентов ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Вологда». По периметру парковки планируется посадка деревьев.

Так как территория относится к РЖД, то специальных согласований с департаментом городского хозяйства Вологды на вырубку не требовалось.

– Там были хорошие молодые деревья со здоровой кроной... И совершенно изумительные хвойные, – прокомментировала такой ответ вологжанка Екатерина.

Тэги: вырубка деревьев, поликлиника, больница, СЖД, РЖД, парковка, парковки

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