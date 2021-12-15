Юный череповецкий гроссмейстер попал в высшую лигу первенства России по шахматам

Юный череповецкий гроссмейстер Ярослав Трошичев занял 4 место в финале детского кубка России по шахматам и отобрался в высшую лигу первенства России среди мальчиков до 11 лет.

По итогам этапов детского кубка России Ярослав получил право выступить в финальной части, где восемь юных шахматистов до 9 лет по круговой системе определяли лучших.

На старте турнира Ярославу не удалось справится с волнением — 1,5 очка в 4 партиях. Но когда разыгрался, то и против призеров смотрелся достойно.

В 5 туре череповецкий шахматист нанес поражение будущему победителю турнира, а в заключительном сыграл вничью с вице-победителем. На финише 2,5 из 3 очков — итоговое 4 место.

Как считает сам юный гроссмейстер, получен полезный игры с сильнейшими сверстниками страны.

Еще одно достижение, как сообщает шахматный клуб «Гроссмейстер», это попадание в высшую лигу первенства России 2022 по шахматам среди мальчиков до 11 лет.