Руководитель вологодского поискового отряда «Юк-Спас» победил в премии «Время молодых»

15.12.2021 [Общество]

Итоги первой премии признания достижений молодых людей, которую организовало «Росмолодежь», подвели в Москве.

В число призеров, приглашенных на финал премии, вошел руководитель вологодской некоммерческой общественной организации «ЮК-СПАС» Александр Громов. Вологжанин стал победителем премии в номинации «Время открытий» в категории «Руководители молодежных общественных организаций».

В постоянном составе организации «ЮК-СПАС» 50 человек, а также более тысячи привлеченных волонтеров, которые участвуют в активных поисках людей. За годы работы проведено 700 поисковых операций по всей территории региона, спасены сотни заблудившихся и попавших в чрезвычайную ситуацию детей и взрослых.

«Мне очень приятно, что нас отметили на таком высоком уровне. Я в очередной раз убеждаюсь в том, как мощно нас всех поддерживают на государственном уровне. Но самое важное, что неравнодушных людей с каждым годом становится больше. Поэтому не оставайтесь в стороне, если ваша помощь нужна кому-то, — прокомментировал Александр Громов.

Как сообщает пресс — служба правительства области, «ЮК-СПАС» находится в реестре НКО, которые реализуют в регионе социально значимые проекты. Трижды становилась победителем конкурса президентских грантов. Члены организации занимаются профилактической деятельностью, организуют тренинги, лекции, семинары для школьников, подростков и их родителей на темы по вопросам безопасности в чрезвычайных ситуациях, а также по вопросам пропаганды здорового образа жизни.

 

Тэги: волонтеры, спасательный отряд

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