В Череповце двое сильно не трезвых мужчин украли крышку мусоропровода в подъезде дома

15.12.2021 [Происшествия]

В Череповце двое пьяных граждан сорвали крышку с мусоропровода в подъезде жилого дома по улице Ломоносова. Воров заметил местный житель, который сообщал об этом правоохранительным органам.

Приехавшие по вызову сотрудники вневедомственной охраны выяснили приметы нарушителей и обнаружили их в ближайших дворах. Как пояснили в управлении Росгвардии, мужчины находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и едва передвигались. Оторванная крышка мусоропровода была у них с собой.

Задержанные пояснили, что хотели сдать крышку в металлолом. Сейчас с задержанными разбираются сотрудники полиции.

 

Тэги: кража

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