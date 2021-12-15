В Череповце двое сильно не трезвых мужчин украли крышку мусоропровода в подъезде дома

В Череповце двое пьяных граждан сорвали крышку с мусоропровода в подъезде жилого дома по улице Ломоносова. Воров заметил местный житель, который сообщал об этом правоохранительным органам.

Приехавшие по вызову сотрудники вневедомственной охраны выяснили приметы нарушителей и обнаружили их в ближайших дворах. Как пояснили в управлении Росгвардии, мужчины находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и едва передвигались. Оторванная крышка мусоропровода была у них с собой.

Задержанные пояснили, что хотели сдать крышку в металлолом. Сейчас с задержанными разбираются сотрудники полиции.