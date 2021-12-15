В Бабушкинском районе соседи спасли 73-х летнего мужчину во время пожара

В деревне Дудкино Бабушкинского района накануне сгорел дом 73-летнего местного жителя. По словам сотрудников областного управления МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурной части около полудня.

По приезду на место ЧП выяснилось, что горит крыша дома. Хозяина жилья — 73-х летнего местного жителя вывели из дома соседи до приезда пожарных.

В результате возгорания крыша дома полностью сгорела, огнем также повреждены потолочное перекрытие и стены дома. Общая площадь пожара составила 143 квадратных метра.

Предварительная причина ЧП — неосторожное обращение с огнём хозяина дома.