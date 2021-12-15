В Бабушкинском районе соседи спасли 73-х летнего мужчину во время пожара

15.12.2021 [Происшествия]

В деревне Дудкино Бабушкинского района накануне сгорел дом 73-летнего местного жителя. По словам сотрудников областного управления МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурной части около полудня.

По приезду на место ЧП выяснилось, что горит крыша дома. Хозяина жилья — 73-х летнего местного жителя вывели из дома соседи до приезда пожарных.

В результате возгорания крыша дома полностью сгорела, огнем также повреждены потолочное перекрытие и стены дома. Общая площадь пожара составила 143 квадратных метра.

Предварительная причина ЧП — неосторожное обращение с огнём хозяина дома.

Тэги: пожар, крыша

ТОП НЕДЕЛИ

Администрация Вологды продает за 1 рубль объект культурного наследия регионального значения
В Вологде скончалась Галина Осокина
Вологжанка на спор пыталась украсть товары из супермаркета
Вологжанка из ревности зарезала знакомую
В Вологде экс-работница банка «Уралсиб» украла со счетов клиентов 348 миллионов рублей
Журналист Леонид Парфенов и актер Никита Кукушкин открыли в Вологде благотворительное мобильное приложение
«Одевались во все, что могли», – фотограф Роман Ильин рассказал, как в мороз снимал прибытие поезда Деда Мороза
Обвиняемую в убийстве Сони Жаворонковой направили в Москву на психиатрическую экспертизу
Госдума окончательно разрешила полицейским вскрывать автомобили
«Я – не антиваксер, но…» – пульмонолог Александр Дурягин рассказал, как лечат коронавирус в Вологодской области

Похожие новости

600 учеников эвакуировали в результате пожара из школы №30 Череповца

По предварительным данным, возгорание произошло в лаборатории на втором этаже учебного заведения

775
0

Житель Череповецкого района сгорел в своем автомобиле

Происшествие случилось накануне вечером в деревне Абаканово Череповецкого района

1101
0

В Череповецком районе сгорел дачный деревянный дом

Предположительная причина пожара — неисправность печного оборудования

1198
0

В Белозерском районе мужчина погиб при пожаре в деревянном доме

Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении

1461
0

Автомобиль «Рено Лагуна» в Вологде подвело электрооборудование

Машина, находящаяся в садоводческом товариществе «Разлив», сгорела сегодня ночью  

875
0

Десять человек в Устюжне были вынуждены спасаться от огня на улице

Пожар в четырехквартирном доме случился в райцентре накануне вечером

663
0

В Вытегорском районе при пожаре в частном доме сгорел его владелец

Происшествие случилось накануне в деревне Палтога Оштинского сельского поселения

720
0

В Вологде предъявлено обвинение мужчине, который убил знакомую и сжёг тело

Следственный комитет опубликовал видео, на котором видно, как мужчина выносит тело убитой в подъезд

3560
0

Почти 40 огнеборцев подняли по тревоге на тушение пожара в Вологде

Происшествие случилось в квартире дома на улице Набережной VI Армии

972
0

Вологжанин едва не сгорел в своей квартире во время пожара

Происшествие случилось накануне на улице Полевой в областном центре

774
0

59 человек эвакуировали сегодня ночью во время пожара в поселке Кувшиново

В числе эвакуированных 14 детей

 

1617
0

В Вологде арестован мужчина, который убил знакомую и сжег тело в загородном доме

Убийство было совершено в конце минувшей недели

3584
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Юный череповецкий гроссмейстер попал в высшую лигу первенства России
В Череповце Технологический колледж эвакуировали из-за загоревшегося электрощитка
Россельхозбанк запускает «детские» дебетовые карты
Руководитель вологодского поискового отряда «Юк-Спас» победил в премии «Время молодых»
В Череповце двое сильно не трезвых мужчин украли крышку мусоропровода в подъезде дома
Дорого-богато: в резиденции губернатора в Устье полным ходом идет ремонт
В Бабушкинском районе соседи спасли 73-х летнего мужчину во время пожара
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

5866
0
14.12.2021 [БлогоVO]

Артем Лысков — о профессии актёра, о том, как учиться в Америке, о съёмках в «Секс в большом городе»

347
0
13.12.2021 [Обзор Прессы]

В пилотном запуске

539
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика