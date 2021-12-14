В России стали в два раза чаще жаловаться на качество медицинской помощи по программе ОМС

14.12.2021 [Общество]

В России зафиксирован всплеск жалоб на государственную медицину. Число жалоб россиян в страховые медицинские организации выросло в два раза с января по октябрь 2021 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на информацию Всероссийского союза страховщиков.

Как следует из презентации вице-президента ВСС Дмитрия Кузнецова, число жалоб по территориальной программе ОМС с учетом обращений по лечению COVID-19 составило в октябре 140 200 (+100% к январю), без учета COVID-19 — 113 900 (+106%).

Согласно документу, с января по октябрь страховые медицинские организации провели 24,1 млн экспертиз и выявили 3,5 млн нарушений. Большая часть из них выражается в несоблюдении порядка, стандартов и клинических рекомендаций оказания медицинской помощи, преждевременном прекращении лечебных мероприятий и нарушении сроков ожидания медицинской помощи.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов отметил, что уровень удовлетворенности гражданами полученной в 2021 году медицинской помощью составил всего 24,6%. Граждане говорят об ухудшении ситуации по сравнению с допандемийным периодом, а эксперты отмечают негативную динамику и в качестве, и в доступности медицинских услуг в регионах.

Рост числа жалоб свидетельствует о том, что «права граждан на получение доступной и качественной медицинской помощи в рамках территориальных программ ОМС в полной мере не реализуются», «права застрахованных лиц при получении медпомощи в ФМО также нарушаются», говорится в презентации вице-президента ВСС.

Одной из причин этого называется необходимость взаимодействия с Фондом обязательного медицинского страхования и региональными властями, которые «не реализуют свои полномочия должным образом».

 

Тэги: медицина, жалобы

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