Нападающий череповецкого ХК «Северсталь» вызван в сборную России по хоккею

14.12.2021 [Спорт]

Нападающий череповецкой «Северстали» Даниил Вовченко вызван в сборную России по хоккею.

Термин «вызван» здесь не будет преувеличением. Нападающий «сталеваров» заменит в главной команде страны одного из трех нападающих — Дмитрия Воронкова, Станислава Галиева или Андрея Кузьменко, которые из-за травм были вынуждены покинуть расположение сборной. Кроме Даниила Вовченко, к российской дружине присоединились нападающие ярославского «Локомотива» Артур Каюмов и Артём Анисимов.

С 15 по 19 декабря в Москве пройдёт российский этап Еврохоккейтура «Кубок Первого канала». Сборной России предстоит провести 4 матча со сборными Канады, Швеции, Чехии и Финляндии.

Тэги: хоккей, ХК «Северсталь»

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