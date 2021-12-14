В Череповце четверо пьяных мужчин устроили драку в сауне

В Череповце росгвардейцы задержали мужчин, устроивших драку в сауне на проспекте Победы.

«Как выяснили прибывшие сотрудники Росгвардии, четверо молодых людей распивали спиртное в заведении, поссорились, а затем подрались. В результате мужчины разбили зеркало и проломили два гипсокартонных перекрытия в помещении», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Одному из задержанных пришлось оказывать доврачебную помощь — его госпитализировали с подозрением на перелом рёбер. Остальных передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.