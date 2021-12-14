Власти потратят 112 млн рублей на второй этап очистки питьевой воды в Устюженском районе

В Вологодской области объявлен тендер на второй этап мероприятий по очистке питьевой воды в Устюженском муниципальном районе.

Подрядчику предстоит заняться реконструкцией водовода, строительством дюкера и магистральных сетей водоснабжения левобережной части Устюжна. Работы пройдут в рамках региональной программы по повышению качества воды на территории Вологодской области, сообщает RosTender.info.

Заявки на участие в тендере принимают до 23 декабря, с подрядчиком заключат контракт на 112 млн рублей.

По данным Регионального агентства новостей Вологодской области, в 2021 году по проекту «Чистая вода» на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения из бюджета всех уровней направлено 951 млн рублей. Проект, в рамках которого будут построены и модернизированы объекты питьевого водоснабжения, должен обеспечить комфортные условия жителям области.