Власти потратят 112 млн рублей на второй этап очистки питьевой воды в Устюженском районе

14.12.2021 [Общество]

В Вологодской области объявлен тендер на второй этап мероприятий по очистке питьевой воды в Устюженском муниципальном районе.

Подрядчику предстоит заняться реконструкцией водовода, строительством дюкера и магистральных сетей водоснабжения левобережной части Устюжна. Работы пройдут в рамках региональной программы по повышению качества воды на территории Вологодской области, сообщает RosTender.info.

Заявки на участие в тендере принимают до 23 декабря, с подрядчиком заключат контракт на 112 млн рублей.

По данным Регионального агентства новостей Вологодской области, в 2021 году по проекту «Чистая вода» на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения из бюджета всех уровней направлено 951 млн рублей. Проект, в рамках которого будут построены и модернизированы объекты питьевого водоснабжения, должен обеспечить комфортные условия жителям области.

Тэги: реконструкция, водоснабжение

ТОП НЕДЕЛИ

Администрация Вологды продает за 1 рубль объект культурного наследия регионального значения
В Вологде предъявлено обвинение мужчине, который убил знакомую и сжёг тело
В Вологде скончалась Галина Осокина
Вологжанка на спор пыталась украсть товары из супермаркета
Вологжанка из ревности зарезала знакомую
Журналист Леонид Парфенов и актер Никита Кукушкин открыли в Вологде благотворительное мобильное приложение
Четыре грузовых автомобиля столкнулись в Вологодском районе
«Одевались во все, что могли», – фотограф Роман Ильин рассказал, как в мороз снимал прибытие поезда Деда Мороза
Госдума окончательно разрешила полицейским вскрывать автомобили
Обвиняемую в убийстве Сони Жаворонковой направили в Москву на психиатрическую экспертизу

Похожие новости

Сергей Воропанов предложил вологжанам высказывать идеи реконструкции площади Революции

Мэр Вологды надеется, что деньги на реконструкцию парадной площади Вологды удастся найти

680
0

В Вологде отремонтируют площадь Революции

Свои предложения по реконструкции площади вологжане могут оставить в Лаборатории городской среды

990
0

Солеварню и амбар реконструируют под Тотьмой в Вологодской области

В деревне Варницы воссоздают традиционные постройки существовавшего здесь ранее солеваренного завода

901
0

В Череповце вырубят часть шаровидных ив на кольце в Зашекснинском районе

По генеральному плану реконструкции перекрестка, именуемого в народе «Кольцо», с улицы Наседкина можно будет проехать на Шекснинский проспект, срезав лишний поворот

 

1641
0

Началась реконструкция набережной в селе Устье Вологодской области

На первый этап работ выделено 30 миллионов рублей. Общая стоимость проекта 360 миллионов рублей

2859
0

В Бабаево реконструируют лыжероллерную трассу на Каменной горе

Работы должны быть завершены до 15 июля

1481
0

Парк КиО в Череповце закроют на реконструкцию с 17 мая

Там начнутся работы в рамках проекта «Соляной сад. Восстановление исторического дендропарка»

2362
0

В Череповце началась реконструкция набережной в районе Соборной горки

Строители полностью переделают подпорную стенку и укрепят берег

1304
0

Второй корпус школы №23 в Вологде передадут из областной собственности в городскую

После проведения ремонта там тоже будут проводить занятия

6371
0

Пристройку к ТЦ «Луч» в Вологде реконструируют под размещение мировых судей

На проведение работ из областного бюджета выделено 133 366 490 рублей

1860
0

Власти закупили оборудование для бомбоубежища в аэропорту Великого Устюга

За комплект из 17 двухъярусных кроветей, двух баков для питьевой воды, двух вешалок, кушетки, стола, стула, кресла, шкафа и ширмы, заплатят 278 тысяч рублей

22802
0

В Великом Устюге срок сдачи работ по реконструкции аэропорта перенесли на конец ноября

С подрядчиком заключено дополнительное соглашение, согласно которому сроки выполнения работ продлили до конца ноября

19507
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

600 учеников эвакуировали в результате пожара из школы №30 Череповца
На Магнитогорском металлургическом комбинате появится сеть Private LTE МегаФона
Нападающий череповецкого ХК «Северсталь» вызван в сборную России по хоккею
В Череповце четверо пьяных мужчин устроили драку в сауне
Власти потратят 112 млн рублей на второй этап очистки питьевой воды в Устюженском районе
Копии мировых башен под Вологдой претендуют на звание лучшего народного арт-объекта России
В Вологодской области сообщают о 12 умерших от COVID граждан за сутки
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

5786
0
14.12.2021 [БлогоVO]

Зима, самое время подвыровнять дорожку

100
0
13.12.2021 [Обзор Прессы]

В пилотном запуске

360
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика