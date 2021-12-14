В Вологодской области сообщают о 12 умерших от COVID граждан за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 336 случаев коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 28 343 заболевших.

При этом в Вологодской области 374 человека выздоровело, двенадцать человек умерли. Такая статистика 14 декабря опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 95 186 пациентам. Большая часть из них — 85 047 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 729 человек.

Вологодская область удерживает позиции на 27 месте в России по уровню заражения коронавирусом.