В Вологодской области сообщают о 12 умерших от COVID граждан за сутки

14.12.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 336 случаев коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 28 343 заболевших.

При этом в Вологодской области 374 человека выздоровело, двенадцать человек умерли. Такая статистика 14 декабря опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 95 186 пациентам. Большая часть из них — 85 047 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 729 человек.

Вологодская область удерживает позиции на 27 месте в России по уровню заражения коронавирусом.

 

Тэги: коронавирус, инфекция

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