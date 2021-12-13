Лондонская компания должна вернуть Череповецкому ФМК 4500 Евро за не оказанную услугу

Европейская компания должна вернуть АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» 4500 Евро за не оказанную услугу. Такое решение вынес Арбитражный суд Вологодской области.

Акционерное общество «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с исковым заявлением к компании «BBS-CIS Ltd». Комбинат попросил суд взыскать с компании, которая находится в Лондоне деньги за не оказанную услугу по проведению стажировки для одного работника по теме «Передовые технологии производства смолы карбамидоформальдегидной — передовой опыт европейских производителей».

Европейский центр инновационных технологий должен был провести стажировку сотрудника фанерного комбината еще в декабре 2019 года. Но из-за эпидемиологической обстановки в мире компания «BBS-CIS Ltd» переносила стажировку сначала на февраль, март, а затем и на май 2020 года. В результате АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» отказался от исполнения обязательств по контракту и попросил европейцев вернуть денежные средства. Просьба череповчан была проигнорирована.

Арбитражный суд Вологодской области вынес решение о взыскании с компании «BBS-CIS Ltd» 4500 Евро, однако в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации валютой долга и валютой платежа является рубль. Поэтому европейская компания должна будет выплатить фанерному комбинату около 400 тысяч рублей.