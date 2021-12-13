Лондонская компания должна вернуть Череповецкому ФМК 4500 Евро за не оказанную услугу

13.12.2021 [Общество]

Европейская компания должна вернуть АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» 4500 Евро за не оказанную услугу. Такое решение вынес Арбитражный суд Вологодской области. 

Акционерное общество «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с исковым заявлением к компании «BBS-CIS Ltd». Комбинат попросил суд взыскать с компании, которая находится в Лондоне деньги за не оказанную услугу по проведению стажировки для одного работника по теме «Передовые технологии производства смолы карбамидоформальдегидной — передовой опыт европейских производителей».

Европейский центр инновационных технологий должен был провести стажировку сотрудника фанерного комбината еще в декабре 2019 года. Но из-за эпидемиологической обстановки в мире компания «BBS-CIS Ltd» переносила стажировку сначала на февраль, март, а затем и на май 2020 года. В результате АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» отказался от исполнения обязательств по контракту и попросил европейцев вернуть денежные средства. Просьба череповчан была проигнорирована. 

Арбитражный суд Вологодской области вынес решение о взыскании с компании «BBS-CIS Ltd» 4500 Евро, однако в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации валютой долга и валютой платежа является рубль. Поэтому европейская компания должна будет выплатить фанерному комбинату около 400 тысяч рублей. 

 

Тэги: фанерный завод, валюта, Лондон

ТОП НЕДЕЛИ

Администрация Вологды продает за 1 рубль объект культурного наследия регионального значения
В Вологде предъявлено обвинение мужчине, который убил знакомую и сжёг тело
В Вологде скончалась Галина Осокина
Вологжанка на спор пыталась украсть товары из супермаркета
Вологжанка из ревности зарезала знакомую
Непривитых вологодских чиновников начали отстранять от работы
Журналист Леонид Парфенов и актер Никита Кукушкин открыли в Вологде благотворительное мобильное приложение
Четыре грузовых автомобиля столкнулись в Вологодском районе
«Одевались во все, что могли», – фотограф Роман Ильин рассказал, как в мороз снимал прибытие поезда Деда Мороза
Госдума окончательно разрешила полицейским вскрывать автомобили

Похожие новости

«Кадуйский фанерный комбинат» задолжал поставщикам древесины более 17 млн рублей

Организации подали иски в суд 

1993
0

Сотрудникам сгоревшего фанерного комбината в Кадуе предложат работу в Череповце

14 августа «Северсталь» проведет в райцентре ярмарку вакансий

2328
0

Производство на двух предприятиях Череповца может остановиться из-за закрытия мусорного полигона

Речь идет об участке в городской черте, на котором фанерный комбинат складировал отходы с 1975 года

1679
0

Череповецкий фанерно-мебельный комбинат купит Вохтожский ДОК

Соответствующее соглашение о намерениях подписано обеими сторонами

4927
0

В Соколе запустили вторую очередь завода по производству фанеры

Новый объект позволит увеличить объем выпуска фанеры предприятием вдвое

4021
0

Вторую линию производства фанеры в Соколе запустят на два года раньше срока

Об этом рассказал генеральный директор компании «УстьеЛес» Владимир Сверчков

2225
1

В Соколе заработал фанерный завод

Предприятие замкнутого цикла построили с нуля всего за год

12364
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Лондонская компания должна вернуть Череповецкому ФМК 4500 Евро за не оказанную услугу
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Вологодской области достиг 55,4%.
В Соколе появится жилой комплекс из деревянных многоэтажек
Вологодский многопрофильный лицей вошел в число лучших школ России
В поселке Бобровниково Великоустюгского района 300 человек рискуют остаться без фельдшера
В Вологодской области ожидается потепление
Контактировавших с больными омикроном будут изолировать в новых обсерваторах
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

5741
0
13.12.2021 [БлогоVO]

Новогодних ярмарок в Череповце будет больше

132
0
13.12.2021 [Обзор Прессы]

В пилотном запуске

223
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика