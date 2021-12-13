Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Вологодской области достиг 55,4%.

Первым компонентом вакцины привились 544 455 человек, вторым - 478 734 человек. Таковы данные центра управления регионом. Таким образом коллективный иммунитет в Вологодской области достиг 55,4%. Это ниже, чем общероссийский показатель коллективного иммунитета.

«По состоянию на 10 декабря вакцинация первым компонентом проведена 74 189 385 раз, вакцинация полного цикла - 67 260 355 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 55,7%. Достигнуть уровня в 80% можно, только если каждый гражданин, не имеющий противопоказаний, защитит себя и своих близких с помощью вакцины», - приводит комментарий вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ТАСС.

В начале ноября Голикова сообщала что правительство добивается показателя 80%, но в идеале, как советуют эксперты, его нужно довести до 95%.