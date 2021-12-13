Вологодский многопрофильный лицей вошел в число лучших школ России

13.12.2021 [Общество]

Агентство РАЭКС-Аналитика провело исследование деятельности российских школ за 2021 год. Вологодский многопрофильный лицей вошел в число лучших сразу по пяти номинациям.

Лицей занял 2 место по количеству выпускников, которые поступили в ведущие вузы России среди всех школ Вологодской области. Кроме этого лицей оказался на 49 месте среди 50 школ, выпускники которых оказались самыми конкурентоспособными в сфере «Технические, естественно-научные направления и точные науки» и на 47 месте  в сфере «Социальные и гуманитарные направления».

Многопрофильный лицей оказался на 32-м из 100 лучших школ по конкурентоспособности выпускников и на 18-м месте среди 20 лучших школ Северо-Западного федерального округа.

 

Тэги: школы, многопрофильный лицей

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