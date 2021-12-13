В Вологодской области ожидается потепление

В Вологодскую область пришёл тёплый атмосферный фронт.

«На протяжении всей рабочей недели регион останется под влиянием южной части североатлантических циклонов, при прохождении атмосферных фронтов пройдут небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде снега, днем в четверг-пятницу местами в виде мокрого снега, в отдельных районах не исключены гололедные явления», — сообщает вологодский ЦГМС.

Температура в течение недели будет повышаться. 17 декабря в западной половине области ожидается оттепель до +1 градуса.

По данным синоптиков, в выходные температура снова начнёт понижаться.