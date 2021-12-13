Пенсионер из Вологды взыскал с «Почты России» стоимость телефона, пропавшего из посылки

В Вологде суд рассмотрел иск 60-летнего местного жителя к АО «Почта России» о взыскании стоимости телефона, пропавшего из посылки.

В декабре 2020 года истец приобрёл на «АлиЭкспресс» телефон стоимостью 8471 рубль. В тот же день продавец отправил ему гаджет посылкой. При получении пенсионер увидел, что посылка вскрыта, а внутри находится пустая коробка.

«В судебных заседаниях истец пояснил, что телефон заказывал внуку, который на него обиделся, не получив подарок. В течение полугода он безрезультатно обращался в адрес АО „Почта России“. Он открывал спор на „АлиЭкспресс“, в возврате денег ему отказали, так как после передачи товара на отправку ответственность за него несет почта», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Рассмотрев доказательства, суд встал на сторону истца и взыскал с ответчика стоимость телефона. Решение вступило в законную силу.