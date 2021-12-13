Житель Череповца сдал в металлолом чужой гараж с машиной внутри

В Череповце полицейские раскрыли кражу гаража с машиной внутри.

Потерпевшая — 62-летняя жительница Смоленска рассказала, что в гараже стояла старая иномарка. В последний раз она проверяла имущество в мае 2021 года. Женщина оценила ущерб в 123 тысячи рублей.

Подозреваемым в краже оказался 36-летний череповчанин. Его задержали.

«В беседе с полицейскими мужчина признался, что чужое имущество заприметил уже давно. Путем подбора ключа он взломал металлическую дверь, обнаружив старую иномарку внутри. Демонтировав гараж с помощью манипулятора, злоумышленник сдал похищенное имущество в металлолом, выручив 50 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.