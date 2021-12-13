Выставка бальных платьев 19 века открылась в Вологодской филармонии

Выставку «Красота минувших эпох» могут посетить гости Вологодской филармонии. Здесь представлены бальные платья разных периодов 19 века. Создатели этих нарядов – Татьяна Воробьева и Татьяна Деркач, руководители исторического общества «Magie de la Danse».

– На выставке можно увидеть изменение европейской моды всего 19 века. Практически на каждое десятилетие здесь представлено по бальному туалету: платья эпохи ампир, бидермайер, романтизм, турнюрная мода. Из общей концепции выделяются маскарадное платье Прекрасной эпохи и экземпляр эпохи Ренессанса – тюдоровское платье 30-х годов 17 века. Экспозицию дополняют раритетные женские украшения и аксессуары из коллекции девушек: броши, колье, шляпные булавки, веера, пряжки и гребни, – сообщает медиацентр «Добрая Вологда».

Все представленные на выставке наряды созданы для балов, которые проводит историческое общество.

Посетить выставку можно до 31 января по билетам на концерты филармонии.

Возрастных ограничений нет.

