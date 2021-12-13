Выставка бальных платьев 19 века открылась в Вологодской филармонии

13.12.2021 [Культура]

Выставку «Красота минувших эпох» могут посетить гости Вологодской филармонии. Здесь представлены бальные платья разных периодов 19 века. Создатели этих нарядов – Татьяна Воробьева и Татьяна Деркач, руководители исторического общества «Magie de la Danse».

– На выставке можно увидеть изменение европейской моды всего 19 века. Практически на каждое десятилетие здесь представлено по бальному туалету: платья эпохи ампир, бидермайер, романтизм, турнюрная мода. Из общей концепции выделяются маскарадное платье Прекрасной эпохи и экземпляр эпохи Ренессанса – тюдоровское платье 30-х годов 17 века. Экспозицию дополняют раритетные женские украшения и аксессуары из коллекции девушек: броши, колье, шляпные булавки, веера, пряжки и гребни, – сообщает медиацентр «Добрая Вологда».

Все представленные на выставке наряды созданы для балов, которые проводит историческое общество. 

Посетить выставку можно до 31 января по билетам на концерты филармонии.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: выставка, Вологодская областная филармония, одежда, история

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