Сергей Воропанов предложил вологжанам высказывать идеи реконструкции площади Революции

Мэр Вологды Сергей Воропанов призвал вологжан высказывать идеи по реконструкции площади Революции. В настоящее время все предложения жителей города аккумулируются в офисе городской среды, который работает на площади.

«Мобильный офис отработал на площади уже неделю. Жители могут обратиться туда с любым предложением о реконструкции площади Революции, а также любого другого пространства города, — рассказал сегодня в прямом эфире мэр Вологды. — За это время свои мнения предложили порядка 60 человек. Мы для себя сделали вывод, что такой формат общения необходим. Люди хотят высказывать свои мнения».

По словам Сергея Воропанова, особенно много возникает у горожан вопросов, связанных с расположением мемориала, более известного в народе, как «зуб».

«До этого были два мнения — снести „зуб“ или оставить „зуб“. Других мнений не было. Поэтому будем находить какой-то компромисс, — пояснил градоначальник. — Давайте всем городом подумаем, какая должна быть парадная площадь города».

Мэр Вологды надеется, что после проведения проектных работ городу удастся найти деньги на саму реконструкцию площади.