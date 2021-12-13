Россияне с антителами, но без ПЦР-тестов смогут получить QR-коды на полгода

Граждане без информации о положительном результате ПЦР-теста на коронавирус в существующих базах с 1 января 2021 года, но с антителами к коронавирусу смогут получить сертификат о перенесенном заболевании на полгода. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на рассмотрении законопроекта в Госдуме.

Этот вариант подойдет для тех, кто предполагает, что переболел COVID-19, но не сдавал тест и не обращался за медицинской помощью.

«При этом мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат «да» или «нет», — цитирует Голикову ТАСС.

Вице-премьер также заявила, что россияне, привившиеся иностранной вакциной, также смогут получить QR-коды на полгода по итогам теста на антитела. То же самое смогут сделать привившиеся «Спутником V» за рубежом, — пишет РБК.

Также Голикова сообщила, что в 24 регионах уровень заболеваемости стабильный, а в 56 ежедневно снижается. Вице-премьер назвала ситуацию с коронавирусом в стране ложной, потому что текущие показатели суточного прироста остаются «достаточно высокими».