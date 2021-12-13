Вологжанина оштрафовали на 15 тысяч рублей за оскорбление президента в соцсети

13.12.2021 [Общество]

В Вологде суд привлёк 46-летнего местного жителя к административной ответственности за мелкое хулиганство.

По материалам дела, вечером 3 ноября 2021 года мужчина разместил на своей странице в социальной сети запись, в которой в неприличной форме оскорбил президента Российской Федерации.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. С учётом финансового положения, вологжанин получил штраф в размере ниже низшего предела, предусмотренной санкцией статьи. Сумма штрафа составила 15 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Тэги: оскорбление, президент, штраф

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодскую область после морозов завалит снегом
В Вологде более чем на сутки перекроют воду
Администрация Вологды продает за 1 рубль объект культурного наследия регионального значения
В Вологде предъявлено обвинение мужчине, который убил знакомую и сжёг тело
В Вологде скончалась Галина Осокина
Вологжанка на спор пыталась украсть товары из супермаркета
Вологжанка из ревности зарезала знакомую
Непривитых вологодских чиновников начали отстранять от работы
Журналист Леонид Парфенов и актер Никита Кукушкин открыли в Вологде благотворительное мобильное приложение
Четыре грузовых автомобиля столкнулись в Вологодском районе

Похожие новости

Череповчанина оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбление помощника депутата в соцсети

Потерпевшая сказала, что ей важно, чтобы мужчина извинился перед ней публично

1291
0

Жителя Череповца оштрафовали на три тысячи рублей за оскорбление пенсионерки

Перед этим его покусала собака потерпевшей

1398
0

53-летний череповчанин получил условный срок за призывы к экстремизму в интернете

Его также признали в оскорблении чувств верующих

1095
0

Вологжанин ограбил обидевшую его девушку

Мужчина шёл домой, а пьяная потерпевшая с подругой выкрикивали в его адрес оскорбления с балкона

1119
0

Череповчанка через суд взыскала компенсацию морального вреда с фирмы, охранник которой оскорбил ее на вокзале

Охранник признал, что, возможно, назвал женщину “дурой” в ответ на скандал, который она устроила, пытаясь войти в здание вокзала через дверь “выход” без маски
 

1403
0

Вологжанка с помощью банковского приложения трижды оскорбила знакомую

Женщина оформляла переводы по одному рублю и писала к ним неприличные комментарии

1392
0

Жительницу Никольска оштрафовали за оскорбление соседки в смс-сообщениях

Женщину признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.61 КоАП (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме)

7650
0

Леонид Парфенов поможет жителю Верховажья, осужденному за пост о Путине, выплатить штраф

«Потому что, что называется, „давно живу, успел присмотреться“, но 30 тысяч…  Верховажью…  за то, что не сказочный, а реальный? Это действительно не сказочно, а реально», — считает журналист

3332
0

Жителя Верховажья Юрия Шадрина оштрафовали на 30 тысяч рублей за статус о Путине в соцсети

Тем временем сам Юрий не теряет чувство юмора: поросят, которые у него появились в мае, он назвал Димой Рогозиным и Валей Матвиенко

6633
5

Житель Вологодского района отправится в колонию на 3 года и 7 месяцев за оскорбление полицейского

Ранее он был осужден условно за кражу и грабежи, но из-за нового правонарушения условный срок заменили реальным

1819
0

Администратора группы «Подслушано Бабаево» оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарии подписчиков

Суд признал группу в соцсети "ВКонтакте" средством массовой информации, хотя она таковым не является

16197
9

Череповчанина, решившего выспаться в отделе полиции, будут судить за оскорбление полицейского

Мужчину очень разозлил полицейский, нарушивший его сон, и он его выругал нецензурной бранью

2109
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении сторонников запрещённых в России «Свидетелей Иеговы»
Выставка бальных платьев 19 века открылась в Вологодской филармонии
Шесть елочных базаров откроются в Вологде в конце декабря
Песни в исполнении вологжан прозвучат в новогодние праздники на площади Революции
Сдать ненужные живые ели в переработку после праздников смогут жители Вологды
Губернатор Олег Кувшинников назвал нового руководителя департамента здравоохранения
Сергей Воропанов предложил вологжанам высказывать идеи реконструкции площади Революции
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

5704
0
12.12.2021 [БлогоVO]

Кормит хозяйство не только зубров, но еще и кабанов

313
0
10.12.2021 [Обзор Прессы]

Моргенштерн ответил главе СК РФ Бастрыкину на обвинения в торговле наркотиками

926
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика