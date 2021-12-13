В Вологодской области за сутки умерли от COVID 16 человек

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 347 случаев коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 29 558 заболевших.

При этом в Вологодской области 385 человек выздоровели, шестнадцать человек умерли. Такая статистика 13 декабря опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 94 850 пациентам. Большая часть из них — 84 673 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 747 человек.

Также согласно статистике, Вологодская область остается на 27 месте в России по уровню заражения коронавирусом.