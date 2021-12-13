Работникам молочного комбината в Устюжне больше двух месяцев не выплачивают зарплату

13.12.2021 [Общество]

В Устюжне следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам АО «ВМ АПК».

Нарушение было выявлено на личном приёме заместителя руководителя областного СУ СК РФ Альберта Атабиева.

«Согласно доводам граждан, свыше двух месяцев 2021 года руководство АО „ВМ АПК“ не выплачивает причитающуюся им заработную плату», — сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.

Следователям предстоит проверить доводы обратившихся и установить обстоятельства сложившейся ситуации.

Ранее NewsVO сообщал, что в 2018 году молочный агропромышленный комбинат в Устюжне продолжил работу под названием АО «ВМ АПК» после процедуры банкротства и введения внешнего управления.

Тэги: невыплата зарплаты, уголовное дело, следствие
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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