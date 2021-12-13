Хоккеисты череповецкой «Северстали» упустили победу в Сочи

13.12.2021 [Спорт]

«Сталевары» уже к середине второго периода вели в счёте 4:0, по две шайбы забросили Егор Морозов в первом периоде и Давид Думбадзе во втором. Оставшегося времени сочинцам хватило не только для того, чтобы сравняться, но и вырвать победу, не доводя матч до овертайма. Результат игры 5:4 в пользу «леопардов».

Победную шайбу за полторы минуты до конца основного времени забросил Василий Глотов.

«Тяжело, конечно, комментировать такое поражение. Когда зверя загоняют в угол, ему нечего делать, он начинает за жизнь цепляться. Включает какие-то там силы, чтобы выжить. Я думаю, что это свойственно молодым командам. У нас такие же ситуации: когда мы начинаем проигрывать, ребята раскрепощаются, начинают создавать моменты, вытаскивать из себя что-то невозможное. Я думаю, сегодня у „Сочи“ произошло то же самое. При счёте 0:4 они раскрепостились, побежали. К сожалению, мы не та команда, которая умеет играть по счёту, мы ещё учимся. Я думаю, что как раз это поражение ещё раз нам будет уроком. Жизнь учит. Делаем выводы перед перерывом, который нам как раз сейчас очень нужен», — сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Перерыв, о котором говорил Разин, связан с играми сборной России на кубке Первого канала, который пройдет на этой неделе. «Северсталь» сейчас занимает 5 место Западной конференции, отставая на 2 очка от московского ЦСКА и на столько же опережая ярославский «Локомотив». Выездная серия матчей у «желто-черных» продолжится на следующей неделе.

Череповчанам предстоит сыграть с «Металлургом», «Трактором» и «Ак Барсом» в Магнитогорске, Челябинске и Казани, 21, 23 и 25 декабря соответственно.

Тэги: хоккей, ХК Северсталь

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