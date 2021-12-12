350 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

12.12.2021 [Общество]

В Вологодской области за сутки выявлено 350 новых случаев заболевания коронавирусом. 386 человек выздоровели, семь умерли. Такие данные 12 декабря опубликованы на портале стопкоронавирус.рф

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 94 503 пациентам. Большая часть из них — 84 288 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавирусной инфекции в регионе — 2 731 человек.

В целом по России за сутки выявлено 29 929 новых случаев заболевания COVID-19, 31 391 пациент выздоровел, 1 132 человека умерли.

Ранее NewsVO сообщал, что со второй половины декабря в России подростков начнут вакцинировать от коронавируса.

Тэги: коронавирус, статистика
Сюжет: Пандемия коронавируса

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