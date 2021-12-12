Вологжанка на спор пыталась украсть товары из супермаркета

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 36-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже из супермаркета на Пошехонском шоссе.

Женщина пришла в магазин, ходила по отделам и складывала в тележку товары: продукты, игрушки, бытовую химию, украшения и книги. Потом она убрала эти товары в пакеты и через неработавшую кассу вышла из торгового зала. Сумма ущерба составила больше 6500 рублей.

«Вологжанка 1985 г. р. пояснила, что просто поспорила с друзьями на то, что сможет унести из магазина неоплаченный товар. Как выяснили сотрудники вневедомственной охраны, ранее женщина уже неоднократно привлекалась к уголовной и административной ответственности за кражи», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанную передали полицейским. Возбуждено уголовное дело.