В Череповце директор салона сотовой связи отговорил пенсионерку переводить деньги мошенникам

В Череповце полицейские вручили почётную грамоту директору салона сотовой связи, который предотвратил дистанционное мошенничество.

8 декабря в салон пришла 77-летняя пенсионерка, которая попросила работников помочь ей положить 655 тысяч рублей на электронный кошелёк. Директор предположил, что женщину пытаются обмануть. Поговорив с ней, он убедился, что пенсионерка общалась с мошенниками, убедил её не переводить деньги и вызвал полицейских.

Выяснилось также, что за несколько часов до случившегося в салон приходила ещё одна череповчанка, которую тоже обманули мошенники. Работники пытались отговорить её переводить деньги, но пострадавшая пошла в торговый центр и всё-таки отправила на указанный злоумышленниками счёт 77 тысяч рублей.

«Сотрудники магазина были слишком настойчивы и задавали много вопросов, поэтому я от них убежала», — сказала пострадавшая полицейским.

Осознав, что её обманули, 68-летняя череповчанка написала заявление в полицию, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.