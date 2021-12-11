Вологжанин украл из магазина кроссовки, шапку и бритвенные принадлежности

11.12.2021 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из супермаркета на Окружном шоссе.

В торговом зале мужчина надел кроссовки, которые продавались в магазине, а свою обувь убрал в сумку. Прихватив также шапку и принадлежности для бритья, подозреваемый прошёл мимо кассы, не заплатив за товар. Сумма ущерба составила около трёх тысяч рублей.

«Вологжанин пояснил, что не имеет при себе денег и не собирался платить за товар», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: кража, магазины, Росгвардия

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