355 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Вологодской области

За сутки в Вологодской области выявлено 355 новых случаев заболевания коронавирусом. 392 человека выздоровели, 15 умерли. Такие данные опубликованы 11 декабря на портале стопкоронавирус.рф

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 94 153 пациентам. Большая часть из них — 83 902 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 724 человека.

В целом по России за сутки было выявлено 30 288 новых случаев заболевания COVID-19. 36 446 человек выздоровели, 1 171 пациент умер.

Ранее NewsVO сообщал, что в России со второй половины декабря подростков начнут вакцинировать от коронавируса.