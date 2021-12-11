ХК «Северсталь» уступил «Авангарду» из Омска в матче Регулярного чемпионата КХЛ

11.12.2021 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь», дома, уступила омскому «Авангарду», в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Счёт был открыт уже на второй минуте встречи. Роберт Рооба, с передачи Адама Лишки отправил шайбу в незащищенный угол ворот «Авангарда» — 1:0. Гостям удалось сравнять счёт после перерыва. Затем Даниил Вовченко вновь вывел череповчан вперёд, на что омичи ответили уже двумя своими шайбами в течении двух минут, установив окончательный счёт — 2:3. «Северсталь» потерпела второе поражение подряд, и третье в последних четырех матчах этой домашней серии.

«Жалко отпускать такие игры. Я считаю, что сегодня мы не заслуживали поражения. Хорошо играли. Хорошо играли начало первого периода. Соперник потом поддавил. Начало второго периода тоже нас зажимал несколько смен позиционно. В нашей зоне играли. Потом мы перехватили инициативу, забили второй гол. Две детских ошибки — одна, которая привела к голу, вторая — к удалению. Отсюда такой результат. В третьем периоде, конечно, были моменты. Надо было реализовывать, забивать. 5×3 тоже реализовывать. Ничего страшного. Сделаем выводы. Идём дальше», сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Перед недельной паузой, связанной с играми сборной России на втором этапе Еврохоккейтура, череповчане проведут ещё один матч. 12 декабря «желто-черные» на побережье Черного моря сыграют с ХК «Сочи».

Тэги: хоккей, ХК «Северсталь»
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