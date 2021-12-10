Администрация Вологды продает за 1 рубль объект культурного наследия регионального значения

Департамент имущественных отношений администрации Вологды выставил на торги дом по адресу: улица Гоголя, 116, который значится объектом культурного наследия регионального значения.

Как указано в сообщении о проведении аукциона, двухэтажное нежилое здание с кадастровым номером 35:24:0305001:46 площадью 238,1 кв. м, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, находящимся в неудовлетворительном состоянии, продается за 1 рубль с учетом НДС. Правда, прилагающийся к нему земельный участок департамент оценил в 3 399 999 рублей без НДС, то есть общая сумма продаваемого объекта — 3,4 млн рублей.

Размер задатка для участков конкурса составит 680 000 рублей и его внесение является обязательным условием.

Тем, кто намерен поучаствовать в торгах на покупку дома, необходимо знать, что победитель обязан будет выполнять ряд условий.

Для начала по решению вологодского городского суда необходимо выполнить консервационные работы, в том числе противоаварийные работы, чтобы предотвратить ухудшение состояния объекта.

Затем до конца 2023 года разработать научно-проектную документацию на проведение ремонтно-восстановительных работ.

Третьим этапом предусмотрена реставрация дома в соответствии с проектом восстановления. Этот этап необходимо завершить до конца 2026 года.

Дом на Гоголя, 116 был внесен в единый реестр объектов культурного наследия в декабре 2022 года. Меньше чем за год дом исследовали, подготовили эскизный проект, а необходимые документы направили на приватизацию.

Заявки на участие в аукционе можно подавать до 24 января 2022 года. Итоги будут подведены 28 января.