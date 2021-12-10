Житель Череповца устроил сауну в подвале многоквартирного дома

10.12.2021 [Общество]

В Череповце суд рассмотрел иск управляющей компании к жильцу дома на Октябрьском проспекте, 49, который устроил сауну в подвале многоквартирного дома.

В обосновании иска организация указала, что мужчина незаконно организовал указанную постройку с входом из своей квартиры без разрешения на перепланировку.

Ответчик иск не признал и пояснил, что устанавливал сауну с родственником директора управляющей компании, которая ранее обсуживала дом, и у него имелось согласие остальных жильцов.

«Суд установил, что реконструкция указанного объекта недвижимости произведена без получения на это необходимых разрешений», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах суд обязал ответчика в течение месяца демонтировать сауну и привести состояние несущих конструкций в первоначальный вид. С него также взыскали 12 тысяч рублей расходов на услуги эксперта и шесть тысяч рублей компенсации судебных расходов в пользу истца. Решение вступило в законную силу.

Тэги: дома, управляющие компании, сауна, иск

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