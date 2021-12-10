Вологодское «Динамо» заняло лишь 4 место кубка МРО «Северо-Запад» по мини-футболу

В турнире по мини-футболу приняли участие 7 команд из 6 регионов СЗФО — Калининграда, Вологды, Великого Новгорода, Ленинградской области, Ненецкого АО и Петрозаводска.

Футболисты вологодского «Динамо», команда Алексея Шихова, на предварительном этапе встречалась с петрозаводскими «Альянс» и «Энергетик», а также сборной НАО.

Вологжане набрали 4 очка, одержав одну победу, один матч сыграв вничью и один проиграв, и вышли в полуфинал со второго места.

К сожалению, в плей-офф вологжанам показать себя не удалось. В полуфинале «динамовцы» проиграли хозяевам и будущему победителю турнира — «Водоканалу» из Великого Новгорода со счетом 1:7.

В матче за 3 место уступили «Альянсу» из Петрозаводска — 4:7, заняв в итоге лишь 4 место.