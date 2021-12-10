Теплый атмосферный фронт накроет Вологодскую область после выходных дней

10.12.2021 [Общество]

В Вологодской области с начала зимы наблюдалось значительное увеличение снежного покрова. По многолетним нормам средняя высота снега на конец первой декады декабря составляет 17-21 см, в текущем году высота достигла 19-47 см, то есть фактически в два раза выше нормы.  

До конца недели регион останется во власти холодного антициклона, поэтому ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Значения ночной температуры воздуха будут напрямую завесить от облачности: при ясном небе столбики термометра опустятся до -25 градусов, но даже незначительное натекание облаков спровоцирует потепление до -13 градусов. В дневные часы сохранится умеренно-морозная погода.

Все изменится в ночь на понедельник, когда к западным границам области приблизится атмосферный фронт, пойдет небольшой снег, станет теплее. Как рассказала ведущий синоптик вологодского Гидрометцентра Ольга Рыкованова, днем влияние фронта почувствуют практически все жители области, будет преобладать облачная погода с небольшим снегом, температура воздуха днем повысится до -3 градусов.

В последующие дни сохранится неустойчивый характер погоды, с небольшим снегом и температурным фоном выше климатической нормы.

Тэги: погода, потепление

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