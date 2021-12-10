В нескольких деревнях Кич-Городецкого района замечены волки

В Кич-Городецком районе сразу в нескольких деревнях были замечены волки. Информация об этом появилась в группе ВКонтаке Online Кичменгский городок.

«По Сараевскому сельсовету ходят волки. Сегодня ночью съели собаку в деревне Исады», — пишут местные жители.

Комментаторы тут же ответили, что серых хищников видели только в этой деревне.

«В деревне Овсянниково тоже были», «В Якшинской к самим домам подходят. Не первый день уже», «На Россоулинской съели двух собак, в Овсянникове и Наволоке — по одной», «Волки не только по Сараеву ходят, но и по федеральной трассе: сегодня ехали с Кич Городка — волк пробежал через дорогу метрах в пяти перед машиной. Ужас», «Волки везде ходят, что тут удивительного? Собак едят в деревнях, как в столовой», — написано в комментариях.

В областном департаменте охотхозяйства напомнили, что регулирование численности волка проводится охотоведами круглогодично.

«Контроль за состоянием популяции хищника осуществляется круглогодично, поскольку наносимый им вред напрямую зависит от численности. Добыча волка ведётся как в рамках спортивно-любительской охоты, так и в рамках регулирования его численности. В регионе проводится ряд мероприятий, стимулирующих добычу волка», — цитирует GorodVo сотрудников облохотдепартамента.

Специалисты ведомства рекомендуют вологжанам, которые заметили волков вблизи своих населённых пунктов, звонить по телефону горячей линии департамента 8 (81-72) 23-00-88 или обращаться в местные органы власти.