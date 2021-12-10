В нескольких деревнях Кич-Городецкого района замечены волки

10.12.2021 [Общество]

В Кич-Городецком районе сразу в нескольких деревнях были замечены волки. Информация об этом появилась в группе ВКонтаке Online Кичменгский городок.

«По Сараевскому сельсовету ходят волки. Сегодня ночью съели собаку в деревне Исады», — пишут местные жители.

Комментаторы тут же ответили, что серых хищников видели только в этой деревне.

«В деревне Овсянниково тоже были», «В Якшинской к самим домам подходят. Не первый день уже», «На Россоулинской съели двух собак, в Овсянникове и Наволоке — по одной», «Волки не только по Сараеву ходят, но и по федеральной трассе: сегодня ехали с Кич Городка — волк пробежал через дорогу метрах в пяти перед машиной. Ужас», «Волки везде ходят, что тут удивительного? Собак едят в деревнях, как в столовой», — написано в комментариях.

В областном департаменте охотхозяйства напомнили, что регулирование численности волка проводится охотоведами круглогодично.

«Контроль за состоянием популяции хищника осуществляется круглогодично, поскольку наносимый им вред напрямую зависит от численности. Добыча волка ведётся как в рамках спортивно-любительской охоты, так и в рамках регулирования его численности. В регионе проводится ряд мероприятий, стимулирующих добычу волка», — цитирует GorodVo сотрудников облохотдепартамента.

Специалисты ведомства рекомендуют вологжанам, которые заметили волков вблизи своих населённых пунктов, звонить по телефону горячей линии департамента 8 (81-72) 23-00-88 или обращаться в местные органы власти.

Тэги: волки, охота

ТОП НЕДЕЛИ

«Ни о принудительной вакцинации, ни об увольнениях речи нет» – Виталий Тушинов по поводу отстранения от работы непривитых сотрудников
Вологодскую область после морозов завалит снегом
В Вологодском районе в результате поджога дома погибла молодая женщина
В Вологде более чем на сутки перекроют воду
В Вологде арестован мужчина, который убил знакомую и сжег тело в загородном доме
В Вологде предъявлено обвинение мужчине, который убил знакомую и сжёг тело
Плата в общественном транспорте Вологды с 1 января повысится до 32 рублей
В Кирилловском районе рыбаки на автомобиле Great Wall провалились под лед
В Вологодской области очень высокая динамика заболеваемости коронавирусом среди детей
Судебные приставы доставили неадекватную вологжанку к психиатру

Похожие новости

В Вологодской области изменились выплаты за добытых волков

В настоящее время размер денежного вознаграждения составляет 3750 рублей за добытого самца, 4500 - за самку, 3000 рублей - за волчонка

1014
0

В пригороде Никольска жители замечают волков

21 января в сети появилось видео, как животное убегает от машины

1429
0

Стая волков преследовала электриков, которые устраняли обрыв ЛЭП в Череповецком районе

Инцидент произошёл в Уломском сельском поселении

5793
0

На территории детсада в Нюксенском районе заметили волка

Животное застрелили

2018
0

В Вытегре волки загрызли собаку

Рано утром 14 ноября четверо диких животных напали на собаку, которая сидела на привязи

2332
0

В Вожегодском районе охотники устроили облаву на волка, который загрыз двух собак

Животное удалось ликвидировать

3090
0

Облохотдепартамент: в Вологодской области стало в два раза меньше волков

Между тем, с наступлением холодов из районов поступает все больше сообщений о том, что хищники ночью выходят в деревни и загрызают собак

2820
1

В Вожегодском районе волк забрался в хлев и унес двух ягнят

Инцидент произошел в деревне Тавенга

2358
1

В Вологодской области застрелено 290 волков и почти 500 медведей

Сейчас в области продолжается охотничий сезон на лося – на все половозрастные группы можно охотиться до 31 декабря, на сеголетков до 15 января. Охотиться на пушных животных, боровую дичь и кабанов в области разрешено до 28 февраля 2017 года

2641
0

Дикая волчица в поселке Вожега пробралась во двор жилого дома и укусила хозяина

 Чтобы поймать животное, местному жителю пришлось вызывать спасателей

9946
15

Почти миллион рублей потратил бюджет Вологодской области на отстрел волков

 Такова сумма денежных вознаграждений охотникам

1829
2

187 волков добыли охотники в Вологодской области в 2015 году

Больше всего платят за волчицу – 4500 рублей, за волка – 3750 рублей, за волчонка – 3000 рублей

3517
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В нескольких деревнях Кич-Городецкого района замечены волки
Череповчанина оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбление помощника депутата в соцсети
Администрация Вологды опубликовала график подвоза воды на время отключения водоснабжения
60 особо ценных книг Вологодской областной библиотеки стали доступны в цифровом варианте
Народный артист Борис Щербаков расскажет в Кириллове про «Федота-стрельца»
Минстрой предлагает ввести штрафы за «теневую» сдачу жилья в аренду
В Вологде открылось представительство экологической компании «Собиратор»
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

5520
0
10.12.2021 [БлогоVO]

Закатываем губу?

233
0
10.12.2021 [Обзор Прессы]

Моргенштерн ответил главе СК РФ Бастрыкину на обвинения в торговле наркотиками

274
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика