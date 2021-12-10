Череповчанина оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбление помощника депутата в соцсети

10.12.2021 [Общество]

В Череповце суд привлёк 34-летнего местного жителя к административной ответственности за оскорбление.

Установлено, что 6 сентября 2021 года мужчина в беседе в социальной сети в ответ на сообщение потерпевшей С. выложил аудиофайл с оскорблениями в её адрес.

Пострадавшая пояснила, что является помощником депутата, а мужчина оскорбил и унизил её в присутствии людей, которые её знают. С. также рассказала, что привлекаемый и раньше высказывал в её адрес оскорбления и угрозы, но она прощала ему эти слова. К моменту суда он не принёс ей извинений.

«Она надеялась, что он придет в судебное заседание, попросит прощения. Для нее важно, чтобы он извинился перед ней публично, чтобы поступил как мужчина», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд назначил череповчанину наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: оскорбление, штраф

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